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نادى طنطا يحقق فى واقعة تعدى فرد أمن على طفل على بوابة النادى

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:30 ص
نادى طنطا يحقق فى واقعة تعدى فرد أمن على طفل على بوابة النادى كلابش ـ أرشيفية
الغربية _ مصطفى عادل

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فتح نادى طنطا الرياضي، بمحافظة الغربية تحقيقاً في واقعة تعدى فرد أمن إداري بالنادى على طفل صغير بالضرب بصورة وحشية وسحله على بوابة النادى أمام عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادى.

كانت إحدى عضوات النادي قد رصدت واقعة ضرب فرد الأمن الإداري للطفل وتوجيه عدة لكمات له وركله بالقدم، وقامت بتصوير الواقعة بهاتفها المحمول لإثبات حق الطفل ومعاقبة فرد الأمن على ما إرتكبه من جريمة تجاه الطفل.

وقرر مجلس إدارة النادي التحقيق في الواقعة وظروفها وملابساتها على أن يتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه وتوضيح ملابسات واقعة التعدي على الطفل الصغير.

 

 

 


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