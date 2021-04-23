وقال فاواد أمان نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /بختار/ الأفغانية، إن القوات الأمنية وقوات الدفاع أجرت عمليات تطهيرية في أقاليم نانجرهار وفارياب وباكتيا وهلمند وقندهار، مما أسفر عن مقتل 70 مسلحا وإصابة 20 آخرين.



وتم اعتقال أربعة مسلحين آخرين على العمليات العسكرية، كما تمكنت القوات الأفغانية من تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.