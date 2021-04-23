مقتل 3 وإصابة 4 آخرين فى انفجار عبوتين ناسفتين فى ديالى شرقى العراق

كتب وكالات

أعلن الإعلام الأمنى العراقي، مقتل مدنى واثنين من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين فى ديالى شرقى البلاد.

وجاء فى بيان، بحسب "سبوتنيك": "فى عمل إجرامى جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين فى تقاطع الجيزانى باتجاه أبى صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى، الأولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة".

وأضاف البيان: "التفجير أدى إلى استشهاد مدنى ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين، فيما قامت القطعات الأمنية بإجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين".