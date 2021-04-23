مغارة على بابا.. سعيد دفع 3.5 مليون للمستريح بسبب اعتقاده بأن البنوك حرام

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب، كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سرابا فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الحادية عشر"

وفى الحلقة الحادية عشر من برنامج " مغارة على بابا"، يقول سعيد أحد ضحايا مستريح أطفيح، إن قصته بدأت مع المستريح منذ عودته من العمل بإحدى الدول العربية في عام 2018، بعد سنين من الغربة خارج البلاد، موضحاً أنه أعطى للمستريح مبلغ 3 ملايين ونصف، ولم أصرف أي مبالغ إلا مرة واحدة فقط.

وأضاف ضحية المستريح، "قالولى متحطش الفلوس في البنك حرام، اديتهم للمستريح ومشفتش فلوسى وشقى عمرى تانى، أنا مش عايز غير حقى، عايز فلوسى والنصابى اللى نصب علينا دى يجيلنا هنا، ده واخد شقى عمرى وتعب 28 سنة بره البلد"