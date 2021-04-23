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"مطبخ الهنا".. شباب قنا يقدمون وجبات لإفطار الصائمين الأكثر احتياجا فى رمضان.. صور

الجمعة، 23 أبريل 2021 09:00 ص
"مطبخ الهنا".. شباب قنا يقدمون وجبات لإفطار الصائمين الأكثر احتياجا فى رمضان.. صور
قنا_ صابر سعيد

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مطبخ الهنا فكرة شباب بمدينة قوص جنوب قنا أنشئت من أجل خدمة المحتاجين والفقراء من أبناء المدينة والقري، وتقديم وجبات أسبوعية ، وأخرى يومية في رمضان، تعد من خلال المطبخ على يد الشباب المشاركين، هدفها أن يتذوق الفقير ما يأكله ميسور الحال ويقدم وجبات مختلفة في كل أسبوع، بالإضافة إلي الفاكهة والحلويات، عن طريق مساهمات أهل الخير من أبناء المدينة والمتبرعين من كل مكان.

أطباق مرصوصة بعناية ووجبات أعدت بحب لترسم الفرحة علي وجوه المحتاجين ومشاركة يسارع إليها الجميع من الشباب أسبوعيًا في أحد أماكن المؤسسة لتوزيع الأدواء والبدء في الطبخ المصنوع بنفس الشباب، مثل الأكل المنزلي والمعد بدقة واتقان ، ثم التغليف مع وجبات فاكهة أو حلويات والتوزيع علي المنازل التي عرفت مسبقًا من خلال بحثًا للأكثر احتياجًا في القرية أو المدينة وتقديم الطعام لهم، بالإضافة إلي الأعمال الخيرية الأخري التي يقوم بها الشباب مثل توفير مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة والمحدودة الدخل.

 قالت شاذلية محمد، أخصائية اجتماعية ومتطوعة، إن الشباب يقومون بشراء الطلبات منذ المساء قبل بدء المطبخ في الصباح، ويقوم المتطوعو في المطبخ بتجهيز الوجبات مثل الوجبات التي تجهز في المنزل وتعد بعناية، وذلك بمشاركة البنات المتطوعات اللاتي يشاركن في المطبخ، من خلال التقطيع والتجهيز.

 وأوضحت شاذلية محمد، أن عدد المشاركات يختلف من أسبوع لأخر في المطبخ وجميع المتطوعين يؤدون الأدوار، وكذلك الوجبات تتنوع من أسبوع إلى آخر ولكن جميعها لحوم، وأحيانا يعد أنوع مثل سندوتشات الكبدة والحواوشي والكشري، ويبدأ الشباب في تغليف الأكل وتجهيزه وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين من أهالي القري.

وأشار محمد عبد المعز، من المتطوعين، إلى أن فكرة  جاءت عن طريق الشباب والمهندس محمود ربيع أحد المتطوعين في مبادرة مطبخ الهنا الخيري، وينفذ يوم السبت من كل اسبوع

 ولفت عبد المعز، أن المطبخ يستهدف فئات الأرامل والمطلقات والمرضى والفقراء من أصحاب الدخول البسيطة، ويشارك في إعداد الوجبات جميع الشباب المتطوعين .

 "بنقعد في كل أسبوع ونحدد هنعمل ايه" .. هكذا اختام محمد عبد المعز حديثه عن تجهيزات المطبخ والتجمع لعرض الأفكار ونوع الوجبة التي سيقومون بإعدادها خلال الأسبوع.

 

اثناء العمل
اثناء العمل

 

المطبخ
المطبخ

 

وجبات المطبخ_1
وجبات المطبخ_1

 

وجبات من المطبخ
وجبات من المطبخ

 

وجبة مطبخ الهنا
وجبة مطبخ الهنا

 


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