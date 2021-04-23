مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك بالطريق الشرقي القديم أمام ورشة سنور بدائرة محافظة بنى سويف.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى أيمن م ع 45 سنة ومقيم بمركز ببا، وطارق س ا 19 سنة، وطه م ط 38 سنة ومقيمان بجبل النور وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث وعودة الحركة إلى الطريق مرة أخرى.