مصرع عاملين وإصابة اثنين آخرين أثناء التنقيب عن الآثار فى أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عاملين مصرعهما، بينما أصيب اثنين آخرين بحالة اختناق، وذلك على إثر انهيار الرمال عليهم داخل حفرة بمنزل بناحية قرية العيساوية شرق، دائرة مركز أخميم، وذلك أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى واستخراج الجثتين والمصابين ونقلهم للمستشفى المركزى بأخميم.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بانهيار الرمال على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليه اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث المركز بسقوط بعض الأشخاص داخل حفره بمنزل بناحية العيساوية شرق دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ البرى وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل 49 سنة ويقيم شارع المغنى دائرة قسم جرجا، سائق يقيم بذات العنوان وبرفقتهم عاملين بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل ملك عامل، ويقيم بذات الناحية انهالت الرمال عليهم داخل حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر وعمق 12 مترا.

تمكنت قوات الإنقاذ البرى من انتشال المذكورين، وتبين وفاة الأول والثانى وإصابة الثالث والرابع "حالة اختناق " وتم نقلهم للمستشفى المركزى، وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين وصرح لهما بالخروج تم ضبط مالك المنزل سائق ويقيم دائرة المركز كانا برفقتهم أثناء الحفر.

وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وتعيين الحراسة اللازمة على مكان الحفر بمواجهة المذكورين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم تحرير محضرا بذلك وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.