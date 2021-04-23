اليوم السابع
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مصرع ربة منزل بالدقهلية تناولت حبة سامة بالخطأ بدلا الدواء

الجمعة، 23 أبريل 2021 02:40 ص
مصرع ربة منزل بالدقهلية تناولت حبة سامة بالخطأ بدلا الدواء إسعاف - أرشيفية
الدقهلية _ فريق المحافظات

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لقت ربة منزل بمدينة منية النصر، التابعة لمحافظة الدقهلية، مصرعها عقب تناولها حبة سامة بالخطأ بعد أن شعرت بالتعب فتناولتها كدواء. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزى بوصول بديعة م. م.ال. 58 سنة ربة منزل، ومقيمة بندر منية النصر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال كريمة المتوفاة أمل م. م. 37 سنة ممرضة، مقيمة بذات العنوان، قررت بشعور والدتها بآلام بالبطن فقامت بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال "عن طريق الخطأ"، مما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفاة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة السامة ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1492 لسنة 2021 إدارى مركز منية النصر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


مركز منية النصر

الدقهلية

منية النصر

اقراص سامة

اخبار مصرية

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