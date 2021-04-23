اليوم السابع
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مصدر قضائى فرنسى: منفذ هجوم بسكين قرب باريس هتف "الله أكبر"

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:40 م
مصدر قضائى فرنسى: منفذ هجوم بسكين قرب باريس هتف "الله أكبر" الشرطة الفرنسية
وكالات

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قال مصدر قضائى فرنسى بحسب وسائل إعلام غربية، إن الرجل الذى طعن موظفة إدارية بالشرطة الفرنسية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس اليوم الجمعة هتف خلال الهجوم قائلاً: "الله أكبر".

وكانت إذاعة "أوروبا 1"، أفادت الجمعة، بتعرض الشرطية الفرنسية للطعن عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه، وهي بلدة تقع على بعد 57 كيلومتراً جنوب غربي باريس.

وذكرت قناة تلفزيون "بي.إف.إم" أن الشرطية توفيت متأثرة بإصابتها. وأضافت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه.

 


فرنسا

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هجوم باريس

ماكرون

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