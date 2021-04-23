مستشار الرئيس للصحة: تعاون مصر وروسيا لإنتاج لقاح سبوتنيك مهم لإفريقيا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن التعاون المصرى الروسى بشأن لقاح سبوتنيك V مهم لإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن توطين تقنيات صناعة اللقاحات مهم، ومصر لديها خبرة قديمة في صناعة اللقاحات.



وأوضح تاج الدين خلال مداخلة عبر سكايب، لفضائية "روسيا اليوم"، أنه مع توطين التكنولوجيا والطاقات الإنتاجية والأجهزة اللازمة يمكن إنتاج أكبر من اللقاح أو أنواع أخرى من اللقاحات، حيث إننا نحتاج سنويا لقاحات أخرى بخلاف لقاحات كورونا، منها لقاح الأنفلونزا الموسمية.



وأشار إلى أن هناك برامج لإنتاج أنواع أخرى من اللقاحات بالتعاون مع شركات عالمية وهناك تجارب معملية لإنتاج لقاحات منتجة في مصر، والحاجة العالمية لهذه اللقاحات كبيرة، وإنتاج اللقاحات يساهم في الحد من انتشار الفيروس، موضحا أن إنتاج اللقاحات لتغطية الحاجة المحلية ثم حاجات بلاد أخرى لا تملك إمكانيات وتكنولوجيا وقدرات إنتاجية، والقارة الإفريقية تحتاج كميات كبيرة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن تصنيع لقاح سبوتنيك V جاء بعد الموافقة على الاستخدام الطارئ، موضحا أن لقاح سبوتنيك v آمن وفعال جدا.



وذكر أن مصر تعاملت مع وباء كورونا منذ أول لحظة بجدية شديدة، وبها عدد وفير من المستشفيات 77 مستشفى صدر وحميات، والمستشفيات العامة للعزل تشارك، وكذلك المستشفيات الجامعة تساهم في حالات كورونا، وتملك مصر احتياطي استراتيجى من الأدوية التي تستخدم في التعامل مع مصابى كورونا، ولدينا 153 مصنع دواء في مصر، والأدوية التي تستخدم في الحد من أعراض المرض متوفرة.

