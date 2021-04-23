مدير مستشفى بنى سويف التخصصى: تخصيص دورين لتلقى لقاح كورونا

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى، اليوم الجمعة، إن هناك إقبالا على التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث يتم التطعيم لجميع الفئات العمرية مع أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

وأوضح "جودة" فى تصريحات صحفية أن المستشفى قامت بتخصيص الدور الأرضى بالمستشفى لتلقى الجرعة الأولى، والدور الثالث للجرعة الثانية منعا للتزاحم أثناء التطعيم مؤكدا أنه جارى التنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة لفتح نقاط جديدة داخل المستشفى وبصفة خاصة للجرعة الأولى.