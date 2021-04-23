محافظ كفر الشيخ: نقل باعة سوق الخميس وإقامة مشروعات للشباب بالهناجر.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عددا من شوارع غرب العاصمة، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، موجهاً برفع الإشغالات وتوسعة الطرق، كما وجه بسرعة تجهيز الهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، والمعرض الدائم، ورفع كفاءته لنقل الباعة مجاناً دون مقابل، خاصة الباعة المنتشرين فى الشوارع بسوق الخميس، للحد من إعاقتهم للمارة بغرب المدينة.

كما وجه اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتخصيص الهناجر للباعة، ليكون لكل نشاط من الأنشطة هناجر مخصصة لها، ليتم تحديد باكيات لباعة الملابس وأخرى لباعة الخضروات والفاكهة، وثالثة لباعة الأسماك وغيرهم من الانشطة التجارية، مع الصيانة الدائمة لها، وتشجيع الباعة لإقامة مشروعات بها مجاناً.

وعلى جانب آخر تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال نظافة باكيات المعرض الدائم، وصيانة الإنارة به، وتجهيزه للباعة الجائلين لمزاولة أنشطة المشروعات الخاصة بهم.



تجهيز الهناجر لتخصيصها للباعة الجائلين



غسل الهناجر