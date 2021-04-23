محافظ قنا : لا زيادة في تعريفة المواصلات عقب زيادة أسعار الوقود

قنا صابر سعيد

كلف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، مسئولى المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة، للتأكد من عدم استغلال السائقين للمواطنين، وعدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسي مع ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارت السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة مع وضع خطة مرورية تمنع التكدس فى الشوارع والميادين الرئيسية مع ضمان سير الحركة المرورية بسهولة.

كما وجه محافظ قنا مسئولى التموين بالاشتراك مع إدارة مرور قنا بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومى والتعامل بكل حسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والتاكسى زيادة تعريفة الركوب المقررة بما يضر بمصلحة المواطنين.

وأوضح محافظ قنا أنه لا زيادةفي تسعيرة المواصلات الداخليه مع ثبات أسعار المواصلات التي تربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى وذلك لثبات أسعار السولار كما انه سبق وان تم خفض اسعار الوقود دون تخفيض تعريفة المواصلات ، مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر .

وأضاف الداودي أنه فور إعلان تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية تم تفعيل دور غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة المختلفة وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك.