محافظ شمال سيناء: مسجد الشهيد محمد شراب بتكلفة 1.750 مليون جنيه بجهود ذاتية

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن تكلفة إنشاء مسجد الشهيد محمد سمير شراب فى مدينة العريش، مليون و750 ألف جنيه بالجهود الذاتية، والذى تم افتتاحه اليوم بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان صحفى، على افتتاح 7 مساجد بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية ، لافتًا إلى أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1200 مسجد حكومي و880 مسجدا أهليًا، أى بإجمالى أكثر من ألفى مسجد داخل محافظة عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، وتمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسًا بعدد السكان.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد التى تحتاج إى إعادة صيانة وتأهيل فى مختلف مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المسجد يقع فى منطقة الخلفاء الراشدين بالعريش، على مساحة 340 متر مربع ، بتكلفة مليون و750 الف جنيه، تبرع من والد الشهيد، حيث يوجد به مصلى للرجال واخر للسيدات، ويحتوى على مدخلين أحدهما للرجال والآخر للسيدات، وميضه للوضوء ودورات مياه.

افتتاح مسجد الشهيد محمد سمير

افتتاح مسجد الشهيد محمد سمير