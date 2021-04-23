محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة تقنين أوضاع الأراضى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بتشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد الإصابات، ومتابعة الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق الورش والمحلات.

كما استعرض موقف العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة، وما تم إنجازه على مستوى المراكز، مهيباَ بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم بالتزامن مع بدء الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

من ناحية أخرى، وجه الزملوط بإعداد تقرير عن موقف أراضي مبادرتي النخيل والحرير، بكافة المراكز ومدي جدية المستفيدين منهما لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستفيدين غير الجادين.

وفي سياق متصل التقى محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بالمواطنين، وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد حي الأمل بالخارجة.

ووجه المحافظ، الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة موقف الترخيص لحظائر الماشية وحل مشكلة الصرف الصحي بمبني حضانة الطفل الكائنة بالحي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وكذلك دراسة إمكانية السماح بإضافة غرفة للوحدات السكنية بالحي أسوة بما تم ببعض أحياء المدينة.

كما وافق المحافظ، علي تخصيص قطعة أرض لإنشاء دار مناسبات لخدمة أهالي الحي بعد قيامهم بالمساهمة َالمشاركة بأعمال الإنشاء.