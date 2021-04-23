اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 08:57 م
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محافظ البحيرة يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعريفة الأجرة

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:41 م
محافظ البحيرة يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعريفة الأجرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا زيادة فى أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسى والسرفيس، وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليا مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف ألتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "أبريل، يونيو " ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التى تم العمل بها فى شهرى يناير ومارس وذلك اعتبارا من "صباح اليوم.

ووجه محافظ البحيرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة خاصة المرور والوحدات المحلية والمواقف باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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