محافظ البحيرة: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب نفوق كميات أسماك محدودة بكفر الدوار

البحيرة فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تشكيل لجنة موسعة لمعرفة أسباب نفوق كميات محدودة من الأسماك بأحد المصارف بقرية سيدى غازى التابعة لمركز كفر الدوار.

وأضاف أن لجنة متابعة واقعة نفوق الأسماك والتى ضمت فريقا من الوحدة المحلية ومديريات الصحة والرى والبيئة أخذت عينات من الأسماك النافقة لتحليلها والوقوف على أسبابها.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم رفع كميات الأسماك النافقة وإعدامها بالمدفن الصحى، لافتا إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بمتابعة عينات مياه الرى أولا بأول والتى تسببت فى نفوق الأسماك ومواجهة أى وقائع مماثلة بكافة الترع والمصارف.

وكانت قرية سيدى غازى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت نفوق كميات محدودة من الأسماك بالمصرف العمومى وتم التعامل معها بشكل فورى وإعدامها من قبل الأجهزة المختصة.