محافظ أسوان: لجان تفتيش مفاجئة لمتابعة ومعاقبة المخالفين للإجراءات الاحترازية

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلًا فى نطاق عمله لرصد أى حالات مخالفة للإجراءات الاحترازية والتعامل الحازم والرادع معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالى الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أنه ستقوم لجان تفتيش مكثفة من وزارة التنمية المحلية بالزيارة الميدانية والجولات المفاجئة للأحياء والقرى والمدن ومتابعة منظومة وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية وخاصة فى المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة من خلال التزام الركاب بارتداء الكمامات الواقية، وفى حالة رصد أى مخالفة سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال مسئولو المحليات وتوقيع العقوبات عليهم بشدة وصرامة ليكون ذلك بمثابة منهاج عمل يساهم بدوره فى الحفاظ على سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه طبقًا للكتاب الدورى رقم 104 لسنة 2021 لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى فقد تم تكليف مديريات الأمن والتموين وكافة الأجهزة المعنية لتوجيه القيادات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لما لهم من سلطة الضبطية القضائية لتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل الإجراءات والعقوبات الصادرة فى هذا الشأن، مع التطبيق الحازم لمواعيد غلق المحلات والمقاهى والكافيهات لمواجهة الإجراءات السلبية التى زادت خلال شهر رمضان الكريم وأبرزها انتشار شرب الشيشة لاحتمالية انعكاس ذلك على زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا بأنه تم التنبيه على المسئولين بكافة المستويات بأهمية المسئولية الكاملة عن تطبيق الإجراءات بشكل صارم وجاد حيث سيكون التزامهم بتطبيق ذلك هو أساس تقييم للقيادات المختلفة، وأى شكاوى فى ذات الشأن سيتم فحصها والتعامل بشأنها بشدة وستوضع فى ملف الخدمة حال ثبوت التقاعس عن تطبيق كافة الإجراءات على الوجه الأكمل.

يأتى ذلك بعد زيادة حالة التراخى فى عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة فى بعض الأحياء والقرى والمدن وعدم إتباع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن مما يتسبب بدوره فى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.