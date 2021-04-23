اليوم السابع
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محافظة بنى سويف: لا زيادة فى تعريفة الأجرة بعد قرار تحريك أسعار الوقود

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:36 م
محافظة بنى سويف: لا زيادة فى تعريفة الأجرة بعد قرار تحريك أسعار الوقود الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكدت محافظة بنى سويف أنه لا توجد أى زيادة فى أسعار تعريفة الأجرة على مستوى كافة خطوط سير سيارات الأجرة بدائرة المحافظة، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "أبريل، يونيو" ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار التى تم العمل بها فى الربع "يناير، مارس"، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، والتى تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 82، و775قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين 95.

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائى للوقود والبنزين تثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالى، وأقرت بثبات أسعار السولار فى السوق المحلية.

وفى هذا السياق تقوم الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بمواصلة جهود ضبط الخدمة بالمواقف سيارات الأجرة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات فى هذا الشأن.


أسعار البنزين

أسعار الوقود

البنزين

الوقود

محطات البنزين

أسعار الوقود الجديده

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