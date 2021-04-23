مجلس جامعة القاهرة يطالب الدكتور الخشت بالترشح لفترة رئاسية ثانية

كتب محمد صبحى

طالب مجلس جامعة القاهرة في جلسته الماضية، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة بالترشح لرئاسة الجامعة لفترة ثانية، وذلك مع قرار المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لمنصب رئيس الجامعة، مؤكدين أن الدكتور الخشت حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وأن مطالبته بالترشح لاستكمال المشروعات الكبرى للجامعة.

والدكتور محمد عثمان الخشت، بدأ رئاسته لجامعة القاهرة فى الفترة الأولى في 1 أغسطس 2017 ومن المقرر أن تنتهي فترته في 31 يوليو 2021، وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات منذ أيام عن الجدول الزمني للإجراءات والأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة، وهي:

الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية لجامعة القاهرة

• من السبت 4/24 حتى الخميس 2021/04/29:

التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات

• الخميس بعد الساعة الثالثة عصرا 2021/04/29:

إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين

• من الثلاثاء 5/4 حتى الأربعاء 2021/05/5:

تلقي الطعون

• الثلاثاء 2021/5/11:

اجتماع لجنة البت الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات

• الثلاثاء 2021/5/18:

تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة

• سيتم تحديد موعد المقابلات مع المرشحين لاحقا بعد اجتماع لجنة البت في الطعون كما هو مذكور أعلاه.

• جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات

وحدد المجلس الأعلى للجامعات ، الأوارق المطلوبة:

1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية - المشروعات البحثية المشارك فيها – التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... إلخ). عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

2) بيان حالة يشتمل على ( الإعارات - الإجازات – المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة. عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

3) خطة لتطوير الجامعة عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

4) تقديم كل ما سبق من أوراق في البنود ( 1 - 3) على إسطوانة مدمجة أوفلاشة بعدد (9) نسخ.

5) شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من أحد الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا.

6) صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح عدد ( 4 ) صور.

7) شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية (عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة) عدد (1) شهادة أصل.

8) صورة بطاقة الرقم القومي عدد (2) صورة.

9) صورة شخصية حديثة عدد (1) صورة.

10) سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد (1) نسخة.