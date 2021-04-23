مايا مرسى عن عضوية لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة: تؤكد ازدهار ملف المرأة بمصر

كتب محمد شرقاوى

علقت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على اعتماد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، كممثل للمجموعة الأفريقية: "الحمد لله.. وبشكر وزارة الخارجية على العمل المحترم.. وقدرنا نوصل أننا نأخذ معقد مهم بالأمم المتحدة ويشكر عليه البعثة المصرية فى نيويورك".



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه، عبر برنامجها مساء DMC المذاع على قناة إكسترا: "تواجدنا للمرة الثانية فى الأمم المتحدة لمقعد مهم جدا.. وسنعمل على الملف أكثر من الأول.. وأمر يدعو للفخر.. وملف المرأة فى مصر مزدهر بسبب دعم القوى السياسية له".

وتابعت: "لازم تكون من الدول التى ملفها قوى فى دعم المرأة عشان تفوز بالمقعد.. وجميع التحديات قادتها الخارجية وقادتاها باقتدار والحمد لله نجحنا.. والدولة لديها استراتيجية 2030 لتمكين المرأة المصرية بإرادة سياسية.. والمرأة تأخذ مقاعد اتخاذ القرار فى العديد من المؤسسات المصرية".

وكانت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أعلنت اعتماد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، كممثل للمجموعة الأفريقية، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا جديدا للمرأة.