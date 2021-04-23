اليوم السابع
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خالد صلاح
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ماكرون يعرب عن استعداد بلاده تقديم الدعم للهند في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:00 ص
ماكرون يعرب عن استعداد بلاده تقديم الدعم للهند في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم إلى الهند في مكافحتها ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الهند اليوم أكثر من 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة لليوم الثاني على التوالي.
 
وأضاف ماكرون على لسان السفير الفرنسي لدى الهند إيمانويل لينين - في تغريدة عبر (تويتر) أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية - "أرغب في أن أبعث رسالة تضامن إلى الشعب الهندي الذي يواجه ارتفاعا في إصابات كوفيد-19. فرنسا تقف معكم في هذا الكفاح الذي لا يستثني أحدا. ونحن على استعداد لتقديم دعمنا".
 
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب للشعب الهندي يوم الثلاثاء الماضي، الموجة الثانية من فيروس كورونا بالعاصفة التي اجتاحت البلاد.
 
وفي ظل وضع الجائحة المتدهور، أبلغت الكثير من الولايات الهندية عن نقص حاد في الأوكسجين الطبي والأسرة وبعض الأدوية الأساسية، فيما قامت الكثير من الدول بفرض قيود على المسافرين القادمين من الهند.
 

إيمانويل ماكرون

ناريندرا مودي

فرنسا

الهند

كورونا

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