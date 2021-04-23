ماذا يحدث للعضلات عند بلوغ مرحلة الشيخوخة؟ دراسة توضح

ندي سليم

توصل باحثون بجامعة بيتسبرج الأمريكية، إلى المضاعفات التى تحدث للعضلات عند بلوغ مرحلة الشيخوخة، من أجل إيجاد علاجات تمنع تدهور حركة العضلات ووظائفها ، وفقًا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.





أكدت الدراسة أن التغير الذى يحدث فى الجزيئات الموجودة في العضلات، نتيجة تقدم العمر، يكون هو السبب فى تدهور صحة العضلات خلال مراحل العمر المختلفة، حيث توصل الباحثون إلى جزىء يسمى كلوثو، قد يكون علاجا فعالا فى تحسين صحة العضلات مع تقدم العمر.

وأشار الباحثون إلى أن فقدان كتلة العضلات الهيكلية ووظيفتها يرتبط بالعمر، والذى يطلق عليه حالة "ساركوبينيا"، حينها يشعر المريض بفقدان القدرة على الحركة وزيادة خطر السقوط، ومع ذلك ، على الرغم من أن العلماء يعرفون كيف تؤثر ساركوبينيا على مظهر وسلوك أنسجة العضلات، فإن الآليات الجزيئية الكامنة وراء ساركوبينيا لا تزال غير مفهومة جيدًا.

تتضمن العلاجات الحالية لمرض ساركوبينيا إلى حد كبير وصف النشاط البدني أو التعديلات الغذائية، وعلى الرغم من عدم وجود علاجات مؤكدة لمرض الساركوبينيا حتى الآن، إلا أن هناك بعض العلاجات التى تدخل التجارب السريرية، التى تعمل على تقنية العلاج من خلال جزئ وبروتين يسمى كلوثو".

وأكدت الدراسة أن مستويات بروتين " كلوثو" تنخفض تدريجيًا مع تقدم العمر، ولذا أردنا اختبار ما إذا كانت المكملات مع كلوثو قد تضعف من تطور مرضى الساركوبينيا وتحسن من قوة العضلات مع تقدم العمر.

وأجرى الباحثون تحليل للتغيرات في البنية والوظيفة والنشاط الجيني في العضلات الهيكلية لدى فئران التجارب، لتحديد وزن العضلات ونوع ألياف العضلات وما إذا كانت العضلات قد تراكمت فيها الدهون ووظيفة العضلات الهيكلية، مع تقدم العمر، كما رصدت الدراسة التغييرات في نشاط الجينات العضلية ووجدوا اضطرابًا تدريجيًا في الجينات المعروف ارتباطها بسمات الشيخوخة وفقا لأعمار عينات التجربة.

وركزت معظم الدراسات في العضلات الهيكلية على تحديد المسارات المحددة المرتبطة بضمور العضلات لتحديد آلية جزيئية تعمل على مقاومة تدهور العضلات مع تقدم العمر وتحسن عظام كبار السن عند بلوغ مرحلة الشيخوخة.