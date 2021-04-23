اليوم السابع
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ليالى رمضان بالإسكندرية شكل تانى.. أجواء ساحرة وتلاوة للقرآن وسحور على الكورنيش

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:00 ص
ليالى رمضان بالإسكندرية شكل تانى.. أجواء ساحرة وتلاوة للقرآن وسحور على الكورنيش ليالي رمضان في الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تشهد منطقة بحرى بالإسكندرية، أجواء مختلفة بعد الإفطار فى شهر رمضان المبارك، واستمر حتى السحور والساعات الأولى من الصباح. وأجرى تليفزيون اليوم السابع، جولة داخل ميدان المساجد وبحرى، حيث يتجمع العشرات حول الأضرحة للتبرك بها وتلاوة القرآن على باب المساجد والأذكار.

كما تشهد المنطقة الترفيهية لتواجد العشرات من الأطفال مع غيرهم، كما يقبل المواطنون على تناول المثلجات على الكورنيش والسحور على أنغام الموسيقى والأغانى الرمضانية.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه سيتم تعقيم المساجد التى سيتم فتحها فى شهر رمضان للصلاة وصلاة التراويح.

وأضاف، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة لوضع خطة لمتابعة المساجد على مختلف الإدارات ولجان مرورية مختلفة للتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات.

أجواء-رمضان-فى-المرسى-أبو-العباس-بالإسكندرية-بعد-الإفطار-(12)
أجواء-رمضان-فى-المرسى-أبو-العباس-بالإسكندرية-بعد-الإفطار-(12)

 

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