اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 06:57 ص
خالد صلاح
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كندا تعلق السفر من الهند وباكستان للشهر المقبل

الجمعة، 23 أبريل 2021 06:00 ص
كندا تعلق السفر من الهند وباكستان للشهر المقبل اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أوتاوا أ ش أ

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أعلنت الحكومة الكندية، تعليق رحلات الركاب القادمة من الهند وباكستان للشهر المقبل مع زيادة حالات كوفيد-19 فى كلا البلدين.

وقال وزير النقل الكندى عمر الغبرة، إنه نظرا لوجود عدد كبير جدا من الأشخاص الذين يصلون إلى كندا من الهند وباكستان بفيروس كوفيد-19، سيتم حظر جميع رحلات الركاب التجارية والخاصة من كلا البلدين اعتبارا من منتصف الليل. وأضاف إنه سيظل مسموحا برحلات الشحن، خاصة لضمان استمرار شحنات اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.

وأوضحت الحكومة أن هناك خطوات إضافية قادمة لمنع الناس من السفر إلى كندا من الهند وباكستان عبر دول أخرى.

وهبطت 32 رحلة - على الأقل - من نيودلهي، ورحلتان من باكستان فى كندا فى الأسبوعين الماضيين على متنها عشرات الركاب الذين ثبتت إصابتهم لاحقا بكوفيد-19.

وأبدى أعضاء البرلمان الفيدرالى دعمهم - بالإجماع - اليوم للاقتراح المقدم من حزب (الكتلة الكيبيكية) بأن تعلق الحكومة - على الفور - رحلات الركاب غير الضرورية من البلدان ذات المعدلات العالية من سلالات كوفيد-19.

والاقتراح غير ملزم للحكومة، لكنه - بلا شك - سيضع ضغوطا إضافية على أوتاوا، للنظر فى إجراءات مراقبة حدودية أكثر صرامة، خاصة على الرحلات الجوية من الهند والبرازيل، التى شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة.

 


كندا

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تعليق السفر

الهند

باكستان

كورونا

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