كنت ضابطا.. كيف اكتشف الكلب "بيب" صفقة حشيش فى عمود خرسانى.. فيديو

كتب بهجت أبو ضيف

خلال الحلقة الحادية عشر، من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يتحدث اللواء حسين والي مساعد وزير الداخلية السابق، أنه خلال عمله في إدارة مكافحة المخدرات، توصلت التحريات إلى تورط أحد تجار المواد المخدرة الأعراب، في الحصول على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تمهيدا لترويجها بين عملائه، فتم الاستعانة بأحد المصادر السرية، للتأكد من صحة التحريات، واشترى منه كمية من المخدر.

أضاف أنه عقب الحصول على إذن من النيابة، تم تجهيز قوة أمنية، والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف أماكن إخفاء المواد المخدرة، ومداهمة الوكر الخاص بالمتهم والقبض عليه، إلا أنه لم يتم العثور بحوزته على المواد المخدرة، ونفى المتهم اتجاره بها.

وقال والي، أنه خلال الانصراف من المكان، رفض أحد الكلاب البوليسية المرافقة للقوة الأمنية المغادرة، وكان يطلق على الكلب اسم "بيب"، وتعلق بعامود خرساني، وهى إشارات تؤكد اكتشافه مخبأ للمواد المخدرة، فتم كسر العامود، والعثور على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، مخبأة داخله، وتم التحفظ عليها، وكانت واحدة من أكبر ضبطيات المواد المخدرة.