كنت ضابطا.. قصة اللص الشيك الحاصل على الماجستير وعلاقته بطلبة كلية الشرطة

في الحلقة العاشرة لبرنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يكشف اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية السابق، عن واحدة من أبرز القضايا التي تمكن من حل غموضها، بواسطة القبض على أحد أخطر لصوص الخزن من الشركات، خلال فترة عمله بمديرية أمن القاهرة.

وقال يحيى، إن البلاغات تعددت بتعرض عدد من الخزن للسرقة بذات الأسلوب في القاهرة، وتوصلت التحريات إلى هوية الشخص المتهم، وتبين أنه في العقد الرابع من العمر، متعلم، وحاصل على ماجستير، ويتميز بالشياكة، والمهارة في كسر الخزن، حيث يتمكن من التسلل للشركة، وفتح الباب بواسطة كسره أو مفتاح مصطنع، ثم كسر الخزينة داخل المكان، والاستيلاء على محتوياتها خلال دقائق معدودة.

أضاف يحيى، أنه تمكن من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب العديد من جرائم السرقة، وذكر أنه يمتلك المهارة في كسر الخزينة بواسطة أجنة حديدية، وقبل ارتكابه السرقة، يرصد الشركة أو المكان المستهدف سرقته، من خلال التردد عليه عدة مرات، لدراسة كيفية الدخول والسرقة دون اكتشاف أمره.

وقال يحيى، أنه عقب القبض على المتهم، تم اصطحابه لكلية الشرطة، وشرح لطلبة الكلية كيفية فتحه الخزينة خلال دقائق، حتى يتعرفوا على أسلوبه الاحترافي في السرقة.