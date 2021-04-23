كل ما تريد معرفته عن المدن الخضراء المستدامة

كتب: مدحت عادل

تبنت الحكومة مؤخرا نهجا جديدا يعتمد على مفهوم المدن الخضراء، خاصة مع توسع الدولة في إنشاء مدن جديدة بمعايير قياسية، فما هو مفهوم المدن الخضراء وما أهميته؟

س: ما المقصود بالمدن الخضراء؟



ج. تعتمد فكرة المدن الخضراء على تبني مجموعة من المواصفات القياسية للاستفادة من الطاقة البديلة وخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وذلك في مواد البناء مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس أو برودة الجو.

س : ما العناصر التي تعتمد عليها المبان المتبعة للنظام الأخضر؟



ج. تتوافر في هذه المبانٍ مجموعة من العناصر التي تنسجم مع البيئة، وهي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام المواد العازلة للاستفادة منها من ناحية التكييف والتدفئة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه واستخدام اسلوب الحصاد المائي، فضلا عن مجموعة من العناصر الاخرى التي تحسن من حياة قاطن المسكن وبالوقت ذاته تقلل من تلوث البيئة.

وتعتبر المباني الخضراء منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المبنى أو المشروع العقاري فتقلل من مصروفات الطاقة والفاقد، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمبنى ولساكنيه

س : ما أهداف المدن الخضراء المستدامة؟

ج. تتضمن أهداف المدن الخضراء تحقيق كلا من الأمن الغذائي إنتاج كامل مكونات السلة الغذائية، والأمن الاجتماعي باستثمار الطاقات البشرية الشابة والخرجين الجدد، وأمن الطاقة باستثمار مصادر الطاقة المتجددة.



س : ما أمثلة المدن الخضراء في العالم حاليا؟

ج. تعتبر مدينة فانكوفر كولومبيا البريطانية أحد أبرز الأمثلة على تبني مبادئ المدن الخضراء، حيث حققت نسبة غير مسبوقة في خفض انبعاثات الكربون وجودة الهواء، نتيجة الاهتمام بنشر الطاقة الخضراء واستخدام الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى مدينة كوريتيبا بالبرازيل، حيث أصبحت المدينة التي تقع في جنوب البرازيل من أكثر المدن الخضراء على مؤشر سيمينز، منذ إنشاء أول أنظمة اتويبسات سريعة في الستينيات من القرن الماضي، وتطوير برنامج إعادة التدوير في الثمانينيات.