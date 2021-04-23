كرم أهل كفر الشيخ.. رواد الكشافة والمرشدات وشباب بيلا يقدمون وجبات الإفطار للصائمين على الطرق.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، تنافس رواد الكشافة والمرشدات ببيلا بمحافظة كفر الشيخ على تقديم الوجبات المتعددة للصائمين والمسافرين، يشاركهم فى توزيعها شباب وأطفال من أعضاء مجموعة المستقبل الكشفية الجوية بمركز شباب بيلا.

وقال السيد عنتر، رئيس رواد الكشافة والمرشدات ببيلا، إنه تم طرح فكرة إفطار الصائمين والمسافرين قبل شهر رمضان وقوبلت الفكرة إشادة من رواد الكشافة والمرشدات ببيلا، وتم الاتفاق على إعداد وجبات مغلقة لتوزيعها على الطرق العامة ومجمع مواقف سيارات الأجرة ومحطة قطار السكة الحديد وبعض المصالح الخدمية، التى تحتم على بعض العاملين بها التواجد فى محل أعمالهم أثناء الإفطار، مثل: رجال الإسعاف والدفاع المدنى وعمال مزلقانات السكة الحديد ومن تصادف مروره أثناء التوزيع.

وأضاف عنتر، أسند رواد الكشافة عملية توزيع الوجبات لأعضاء مجموعة المستقبل الكشفية الجوية بمركز شباب مدينه بيلا، يحققوا مبدأ من مبادئ الحركة الكشفية مساعدة الناس فى كل الظروف، وفقا لوعد الكشافة وزرع حب عمل الخير فى نفوسهم من الصفر ولسرعة حركتهم.

وأضاف محمود عجيز، قائد مجموعة المستقبل الإرشادية الجوية بمركز شباب بيلا، أن رواد الكشافة والمرشدات ببيلا تبنوا توفير إفطار الصائمين والمسافرين بالطرق وبعدد من المواقع، ويقوم أعضاء مجموعة المستقبل من شباب وأطفال بتعبئة الوجبات وتوزيعها على الصائمين، من خلال توزيعهم على عدد من المناطق ببيلا وابشان وكذلك على عدد من الطرق والمواقف العمومى ببيلا.

وأكد الشباب والأطفال المشاركون، تعلمنا حب الخير والمشاركة فى إفطار الصائمين بتعبئة الوجبات وتوزيعها، وهذا العمل لا يعطلنا عن دراستنا ونجد كل الدعم من أسرنا، ونتمنى كل الشباب والأطفال يشاركون فى قراهم ومدنهم فى عمل الخير والمشاركة فى إفطار الصائمين، لأننا فى أمس الحاجة للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى.