قطع مياه الشرب 15 ساعة عن 5 مناطق بمدينة أسوان غدا

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 5 مناطق شرق مدينة أسوان، لمدة 15 ساعة تبدأ من فجر غدا السبت بسبب أعمال صيانة.

وذكرت الشركة، أنه نظراً للقيام بأعمال تغيير الخط المتهالك الناقل من رافع مياه السيل إلى تقسيمات الصداقة الجديدة وعمل التوصيلات اللازمة عليه وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق "عزبة الوادى– الزيداب – تقسيمات الصداقة الجديدة – منطقة المعهد الأزهرى بمطلع الصداقة الجديدة – عمارات الصفوة".

وأوضح بيان الشركة، بأن انقطاع المياه يبدأ اعتباراً من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 24/4/2021 وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.