فيديو جراف.. تدريب طلاب التمريض حول آليات اكتشاف مرض الإدمان وكيفية العلاج مجانا

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف عن إعداد مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد الفني للتمريض "معهد الأورام القومي" كلية التمريض بجامعة القاهرة ومعاوني هيئة التدريس ، على مدار شهر أبريل، وتستمر حتى شهر مايو المقبل بمقر الصندوق، وتستهدف أكثر من 240 طالب وطالبة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتهدف الورش التدريبية لطلاب المعهد الفني وكلية التمريض إلى رفع الوعى بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين ، وأيضا عرض الإعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة ، بالإضافة الى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان ،حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان .

وكان عمرو عثمان مساعد وزير التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أكد أن ورش التدريب تضمنت أيضا استعراض المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى بمشكلة الإدمان وأضرار تعاطى المخدرات ، كذلك التعريف بخدمات الخط الساخن" 16023" لعلاج الادمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمستشفيات التابعة والشريكة مع الخط الساخن ، تحت إشراف المتخصصين والمؤهلين لهذا الغرض ، كذلك التعريف على طرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان ودور الممرض أو الممرضة في التعامل مع حالات مرضى الإدمان وكيفية تحويلها الى المستشفيات والمراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.