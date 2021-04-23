فحص السيارات المتسببة والمتضررة من حادث طريق المناشى

كتب أحمد الجعفرى

تعمل اللجنة الهندسية المشكلة لفحص السيارات المتسببة والمتضررة فى حادث تصادم طريق المناشى بمنشأة القناطر، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق المناشي، في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص محملة بالركاب، مما أسفر عن مصرع شابين شقيقين، وإصابة عدد آخر من مستقلى الميكروباص.

تم نقل الضحايا للمستشفى، والاستماع لأقوال قائد السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.