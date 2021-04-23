غرق زورق على متنه 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

كتب وكالات

قالت منظمة إغاثة دولية، أن ما يقرب من 130 مهاجرا لقوا مصرعهم، عندما انقلب قارب مطاطى فى البحر المتوسط ​​قبالة الساحل الليبي، بحسب "سبوتنيك".

[DECLARATION] "Aujourd'hui, après des heures de recherche, notre pire crainte s'est réalisée. L'équipe de l'#OceanViking a dû assister aux conséquences dévastatrices du naufrage d'une embarcation pneumatique". 1/4

➡️https://t.co/o7GS8oaQKK pic.twitter.com/mCueOYN6XD — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) April 22, 2021

وقالت منظمة "إس أو إس ميديتراني" (Sos Mediterranèe) غير الحكومية فى بيان:" وبعد ساعات من البحث، تحقق أسوأ مخاوفنا. فقد شاهد طاقم سفينة Ocean Viking مشاهدة الآثار المدمرة التى خلفها غرق قارب مطاطى شمال شرق طرابلس".

وأشار بيان المنظمة الخيرية إلى إن القارب كان على يحمل نحو 130 شخصا، ووفقًا للمنظمة، رصدت طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" حطام القارب المقلوب، بينما فى وقت لاحق، لم يعثر طاقم سفينة المنظمة على ناجين ورأت ما لا يقل عن 10 جثث للضحايا.

وقالت المنظمة الخيرية: "قلوبنا انفطرت لهذا الحادث، نفكر فى الأرواح التى فقدت وفى العائلات التى قد لا تكون متأكدة مما حدث لأحبائها".

وتشهد أوروبا تدفقاً للمهاجرين واللاجئين خلال السنوات العديدة الماضية، الذين هربوا من الحرب والفقر فى بلدانهم فى إفريقيا والشرق الأوسط.

ويموت العديد من طالبى اللجوء فى مياه البحر الأبيض المتوسط ​​أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ووفقًا لمنظمة "إس أو إس ميديتراني"، فقد أكثر من 350 مهاجرًا حياتهم بالفعل فى البحر الأبيض المتوسط ​​هذا العام.