اليوم السابع
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غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:12 ص
غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي غدا السبت عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له، أنه سيتم فصل التيار عن منطقة ذهبية وأربيلا ومستشفي طب الأعماق، وأبو نواس، وذلك غدا السبت من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
 
يذكر أن عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات.
 
 
 
 

 


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