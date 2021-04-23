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عمارة بيوت الله.. "الأوقاف" تفتتح 11 مسجدًا اليوم فى 8 محافظات

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:00 ص
عمارة بيوت الله.. "الأوقاف" تفتتح 11 مسجدًا اليوم فى 8 محافظات مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة إحلال وتجديد، و3 مساجد بعد صيانتهم وترميمهم وإعادة تأهيلهم بإجمالى 11 مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1383 مسجدًا، منها 1288 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانةً وترميمًا.
 
وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هي: 
 
أولًا : مساجد الافتتاحات :
 
مديرية أوقاف سوهاج
 
1 آل عباس نجع يعقوب - ساقلته
 
مديرية أوقاف الدقهلية
 
2 العطيوى – م . الجمالية
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
 
3 أحمد بسيونى- عويرة – صندلا كفر الشيخ
 
مديرية أوقاف الغربية
 
4 الرحمة – منطقة الإستاد- شارع البحر – مدينة طنطا
 
جهود ذاتية تحت إشراف سيتم افتتاحه الخميس 22/4/2021
 
مديرية أوقاف المنوفية
 
5 التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداء
 
6 القلشي- الرمالى – مركز قويسنا
 
7 الإيمان القبلي- عزبة بريق صنصفط – مركز منوف
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
 
8 العزيز الرحيم- إدارة الرمل
 
جهود ذاتية تحت إشراف 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم :
 
مديرية أوقاف سوهاج
 
9 آل جاد الله – أولاد نصير -سوهاج
 
مديرية أوقاف قنا
 
10. جاد عبد الرحيم – القلمينا - الوقف
 
مديرية أوقاف البحر الأحمر
 
11. الرحمن الدهار بحى الزهراء – الغردقة

افتتاح مساجد

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