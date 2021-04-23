عبد الرحمن شعبان طالب يصدح فى سماء القراءة والإنشاد الديني بقنا.. فيديو

وقال عبد الرحمن شعبان الخطاري، طالب جامعي بالأزهر، إنه بدأ قراءة القرآن في المرحلة الابتدائية وذلك بعدما اتجه إلي الإذاعة المدرسية، وفي المرحلة الإعدادية بدأ في تطوير الأداء والإجادة للقراءة وتعلم التلاوة أكثر.

وأوضح عبد الرحمن شعبان، أن شهر رمضان شهر البركات وله طابع خاص عند القراء والمنشدين والاستعداد له يختلف عن باقي أيام العام وذلك لوجود السهرات الرمضانية والحفلات والروحانيات الجميلة التي يتميز بها، لافتًا أنه يذهب إلي الاحتفالات والعزاء لقراءة القرآن الكريم، كما يتم استدعائه في حفلات خارج قنا.

ولفت عبد الرحمن شعبان، أنه قبل القراءة يتم تدريب الصوت والبدء من منطقة القرار وهي الصوت المنخفض ثم منطقة الجواب بعد 5 دقائق من القراءة وهذه الطريقة التي يقوم بها الطالب في الحفلات التي يقرأ فيها القرآن الكريم وفي ليالي رمضان، بالإضافة إلي شرب السوائل والماء التي تساعد في الحفاظ علي الصوت، وتمني أن يلتحق بإذاعة القرآن الكريم.