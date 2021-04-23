طقس الخليج.. سحب ممطرة فى السعودية وحار بالامارات والعظمى فى الكويت 41 °

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، أما الامارات فتشهد طقسا مائلا للحرارة نهاراً، وفى الكويت العظمى 41 °





السعودية



توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 10 - 20 تصل إلى 35 كم س أحياناً.

يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 08:58 والمد الثانى عند 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والجزر الثانى عند الساعة 04:41 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 19:21 والمد الثانى عند الساعة 07:25 والجزر الاول عند الساعة 12:33 والجزر الثانى عند الساعة 01:38 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 41 24 70 10 دبــى 39 26 65 10 الشارقة 40 21 75 15 عجمان 40 22 75 15 أم القيوين 39 21 80 20 رأس الخيمة 38 23 80 15 الفجيرة 38 26 90 25 العين 41 27 30 10 ليوا 42 21 70 10 الرويس 39 20 80 10 السلع 39 21 70 15 دلما 34 24 85 30 طنب الكبرى 35 23 75 25 طنب الصغرى 35 23 75 25 أبو موسى 35 23 75 25.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 41 °

نهارًا

حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم ساعة .

ليلًا

غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة .