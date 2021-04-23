ضبط 31 قطعة سلاح وتنفيذ 1275 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية امن سوهاج حملة أمنية مكبرة، أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة ، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، وكذلك الهاربين من أحكام قضائية، والعناصر الإجرامية الخطرة، حيث تم ضبط 31 قطعة سلاح متنوعة، وتنفيذ 1275 حكما قضائيا متنوعا.

أشرف على الحملة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، وترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط 31 قطعة سلاح غير مرخصة تم التحفظ عليها جميعا، وتم التحفظ على المتهمين وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص " 3 " شقق مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات ، وفي مجال ضبط قضايا السرقات العامة تبلغ لقسم ثان سوهاج صاحب شركة للملابس الرياضة ومقيم دائرة القسم بقيام شخصان يستقلان تروسيكل بسرقة بعض الأدوات والمفاتيح من داخل محل ملكه " تحت الإنشاء " عن طريق المغافلة ولم يتهم أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 20 عاطل وحدث 12 سنة بدون عمل يقيمان مركز المراغة مستخدمين في ذلك تروسيكل " بدون لوحات معدنية ".

وعقب إستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أعترفا بارتكاب الواقعة والتصرف فى المسروقات تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1275 حكما قضائيا متنوعا،وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 418 مخالفة مرورية ،وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 111 مخالفة متنوعة.