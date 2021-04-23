ضبط وإعدام أكثر من 27 طن أغذية مخالفة وغلق مصنعين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المصانع والمنشآت الغذائية بمدينة القنايات، يرافقه مراقبو الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة القنايات.

وأفاد بيان، بأنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ومصنع آخر لتعبئة المواد الغذائية، مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع الأول لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، وغلق المصنع الثاني 48 ساعة لتوفيق الأوضاع.

كما تم ضبط وإعدام أكثر من 27 طن أغذية، حيث تم ضبط 23 طنا و100كجم صلصة طماطم عبارة عن "154 برميلاً زنة البرميل 150 كجم" لسوء التخزين، وإعدام 4 أطنان و300 أغذية عبارة عن "مربي، وصلصة، وكاتشب، وملح، ومخلل"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 7 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية علي الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .