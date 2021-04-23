ضبط كيانات تعليمية وهمية تمنح شهادات جامعية مزورة للدارسين بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية، للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه لشهادات دراسية "مزورة " منسوب صدورها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على مجموعة كبيرة من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية "مزورة" - مجموعة كبيرة من الشهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لجامعات دولية "مزورة" - مجموعة كبيرة من العلامات المائية التى توضع على الشهادات المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها - 3 أكلاشية تقرأ بصمتها بإسم الأكاديمية - مجموعة كبيرة من ملفات الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور مستندات خاصة بالدارسين بأسماء أشخاص مختلفة - 2 دفتر مدون بها أسماء راغبى الإلتحاق بالأكاديمية والمبالغ المالية المتحصلة منهم - 16دفتر إيصال إستلام نقدية باسم ذلك الكيان - جهاز كمبيوتر وطابعة بفحصه فنياً تبين أنه محمل ببرنامج "الفوتو شوب" وصور الشهادات المضبوطة خالية البيانات ومعدة للتزوير، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه باصطناع الشهادات الدراسية باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة القسم ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجها لشهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكــــنت من خــــلالها مـن استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول علي تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على (كمية من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها – كمية من الكتب الخاصة بالمواد العلمية التى تُدرس بالأكاديمية فى عدة مجالات – 5 إيصالات إستلام نقدية بإسم الأكاديمية – كمية من "إستمارات الحضور والإنصراف وإقرار إلتحاق" – كمية من نماذج الإجابات والإمتحانات منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها – دفتر مدون به أسماء الطلبة والمصروفات وحجز بالأكاديمية المشار إليها - لوحة إعلانية " بنر " مدون عليها إسم الأكاديمية المشار إليها ومجالات الدراسة بها وأرقام الهواتف بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية باسم الأكاديمية - جهاز كمبيوتر بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية).