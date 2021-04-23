ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بحيلة الفيزا المعطلة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بالاحتيال على عدد من المواطنين، من خلال استبدال بطاقات الفيزا الخاصة بهم، والاستيلاء على المبالغ المالية التى تحتويها، بحجة مساعدتهم فى عملية صرف النقود، لكونها معطلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه أنه خلال تواجده لصرف مبلغ مالي، من ماكينة صرف آلي، استولى منه شخص على الفيزا الخاصة به، بحجة مساعدته فى عملية الصرف، بحجة أنها معطلة، واستبدلها ببطاقة أخرى شبيهة لها، بعد معرفة الرقم السرى، وفر هاربا.

وتمكن مقدم البلاغ بمساعدة الأهالي، ورجال المباحث من التعرف على المتهم وضبطه، والقبض على ثلاثة آخرين من شركائه، وعثر بحوزتهم على عدد من البطاقات المسروقة من المواطنين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.