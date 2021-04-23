ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، بتوجيه إدارة التفتيش الصيدلى بالرقابة المشددة على الصيدليات، ومتابعة الحركة الدوائية بجميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف الدكتور محمود السباعى مدير الإدارة العامة للصيدلة وأعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية، بعمل حملة تفتيشية على الصيدليات بمدينة الغردقة، وتم تشكيل حملة وشارك فيها كلا من الدكتور هبه حسن، وهبه طارق، والدكتور بيتر عهدي، والدكتور جرجس فخري.

وأسفرت الحملة عن المرور على 4 صيدليات كبرى وتم ضبط 4200 قرص وعبوات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغيرمسجلة بوزارة الصحة واخرى مستورده بقيمة 460الف جنيه تقريباً.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على ضرورة المتابعة المستمرة على أماكن بيع الأدوية بالمحافظة.