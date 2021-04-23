صنعة قاربت على الاندثار.. محمد عابدين 25 عاما فى سن السكاكين والمقصات على الحجر بقنا

قنا صابر سعيد

التقى اليوم السابع، محمد عابدين أقدم صاحب محل لسن السكاكين والمقصات بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا.

وقال محمد عابدين، صاحب محل سن سكاكين، إنه بدأ العمل في صنعة سن السكاكين منذ أكثر من 25 عاما، وتعلمها عن طريق والده في الصغر ليجيدها في الكبر.

وأوضح محمد عابدين، أنه يستخدم في صنعة سن السكاكين حجر سن السكاكين الناعم، الذي يجلبه من الفيوم ويقوم بتصنيعه بشكل يتماشى مع طريقة التصنيع وإنجاز مهمة السن.

ولفت محمد عابدين، إلى أنه يمكنه سن السكاكين والمقصات وكذلك السواطير وما يسمى بـ"الطورية"، التي يستخدمها المزارع في حرث الأرض، مضيفا أن الإقبال على المهنة في تراجع بسبب الأعمال الحديثة التي غزت السوق.