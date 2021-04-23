شئون المسجد الحرام تفتح الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد لزيادة الطاقة الاستيعابية

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين ومرتادي بيت الله الحرام، وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابرى أن الوكالة رفعت كامل استعداداتها لاستقبال مصلي ومرتادى بيت الله الحرام في توسعة الملك فهد بالدور الأول والسطح، وجندت إدارة الأبواب أكثر من (100) مراقب للأبواب، استعدادا لفتح (سلم 9، وباب 84، وعبارة 78، وباب 74، وباب 70، وعبارة الشبيكة 66)، وكذلك توفير خدمات السقيا للزوار والمصلين، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها، لتوزيع أكثر من (6000) عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، إضافة إلى الدعم بالحقائب الأسطوانية والذي يصل عددها لحوالي (50) حقيبة أسطوانية، مع تكثيف أعمال التطهير والتعقيم والتعطير من خلال عدة فرق موزعة على مدار الساعة، بحسب " واس".