سقوط المتهم بالنصب على راغبي التعيينات في الوظائف الحكومية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تعيينهم في وظائف حكومية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم، للنصب والاحتيال على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تعيينهم بإحدى الوظائف الحكومية، زاعماً لهم علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة " .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام ( المشكو فى حقه) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد "خلافا للحقيقة " ، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.