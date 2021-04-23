كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 23-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك، حيث استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 18.73 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، أما سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



49.04 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



49.04 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.91 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



49.01 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



49.15 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.45 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.