زنزانة انفرادى ويتفقده ضابط كل 30 دقيقة.. تعرف على ظروف سجن قاتل فلويد

كتبت مريم بدر الدين

يخضع قاتل جورج فلويد، ضابط الشرطة الأمريكي السابق ديريك تشوفين، لمعاملة خاصة في سجنه بولاية مينيسوتا، بعد إدانته بجميع التهم من قبل هيئة محلفين في محكمة مقاطعة هينيبين، بعدما جاءت أراء المحلفين الـ12 بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل غير مقصود من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، فى وفاة جورج فلويد في مايو 2020.



زنزانة قاتل جورج فلويد

وحول ظروف سجنه، فإن ديريك تشوفين محتجز بالحبس الانفرادي بسجن"أوك بارك هايتس"شديد الحراسة، ويتفقده ضباط كل 30 دقيقة، ويتم تقديم وجباته داخل الزنزانة على عكس باقى المساجين، كما أنه سيخضع لفحص يختبر "صحته العقلية" كل ثلاثة شهور، وفقا لشبكة سكاي نيوز.



ديريك تشوفين

ووفق متحدث باسم هيئة الإصلاحيات في مينيسوتا، فإن السجن الذي يقيم فيه تشوفين يخضع للمراقبة بالكاميرات، ويسمح للنزلاء بالخروج من الزنازين لساعة واحدة فقط يوميا، لممارسة الرياضة "بشكل فردى".



ديريك تشوفين خلال محاكمته

وبموجب قانون العقوبات المطبق في مينيسوتا، فإن "تشوفين" يواجه حكما بالسجن لمدة 12 عاما و6 شهور لإدانته بجريمة قتل يرتكبها لأول مرة في حياته، إلا أن المدعين بمقدورهم طلب 40 عاما عقوبة عليه، إن أقنعوا القاضي بضرورة تغليظ الحكم.

وفى هذا الصدد، قال البيت الأبيض - فى وقت سابق - إن الرئيس الأمريكى جو بايدن اتصل بعائلة جورج فلويد وأعرب لها عن "ارتياحه" للحكم في قضية مقتله، وأدين الشرطى ديريك شوفين، بتهمة قتل المواطن الأمريكى من أصل إفريقي جورج فلويد.

فيما، قالت صحيفة واشنطن بوست - في وقت سابق - إن الحكم بالإدانة بحق الضابط المتهم بقتل الأمريكى من أصل أفريقى، جورج فلويد، قد أضاف زخما جديدا إلى جهود البيت الأبيض والكونجرس لإصلاح ممارسات الشرطة، مع الإسراع فى محادثات بين الحزبين، فى الوقت الذى يستعد فيه الرئيس بايدن لتسليط الضوء على الموضوع فى خطابه المرتقب أمام جلسة مشتركة لمجلسى الكونجرس الأسبوع المقبل.

وقال المفاوض الرئيسى من الجمهوريين فى هذه القضية السيناتور تيم سكوت، الأربعاء، إن المناقشات مع الديمقراطيين قد تنتهى فى الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين مع رسم الخطوط العريضة للمجالات المحتملة للتفاوض، لاسيما فيما يتعلق بالمسألة الحساسة الخاصة بما إذا كان يمكن مقاضاة الضباط لسوء السلوك. بينما قال الديمقراطيون ونشطاء الحقوق المدنية إنهم سيدفعون لتمرير تشريع بحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة فلويد من 25 مايو.

وجاءت المحادثات فى الوقت الذى سعى فيه البيت الأبيض لاغتنام فرصة عابرة محتملة بشأن المراجعات الخاصة بالشرطة، وهى أولوية تبناها الرئيس لكنها تراجعت أمام قضايا أخرى. ويقوم البيت الأبيض بوضع إستراتيجيات مع جماعات الحقوق المدنية ومنظمات الشرطة، وأعلن وزير العدل ميريد جارلاند أمس أن وزارته ستفتح تحقيقا فى ممارسات الشرطة فى مدينة ميانبوليس، المدينة التى شهدت حادثة فلويد وحوادث أخرى مشابهة.