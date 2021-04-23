زراعة الدقهلية: توريد 9531 طن قمح بالمطاحن والشون

الدقهلية فريق المحافظات

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعه بالدقهلية لـ"اليوم السابع"، أن موسم توريد محصول القمح للعام الجديد، بدأ وتم توريد 9531 طن 316 كيلو حتى الآن، بواقع 3320 طن و15 كيلو لشركة مطاحن شرق الدلتا، 5950 طن 167 كيلو للشركة المصرية الصوامع. و 260 طن و472 كيلو ببنك التنمية والائتمان الزراعى.

وأشار فوزى الحضرى إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 235212 فدان، من محصول القمح للموسم الجديد، ومن المتوقع أن يتم توريد 210 الف طن من الإنتاج.

وأضاف أن مراكز التجميع بمحافظة الدقهلية بلغت 29 موقعا، بينها 5 صوامع مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الجديد وهى" بنى عبيد، وميت غمر، وشربين وسندوب، وبهرند، والباقى شون اسمنتية، وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى، سوف يبدا العمل فية والاستلام فى الاول من مايو".

وكان تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح بالمحافظة، وهى مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزينى، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجدة، خاصة أنه تم إعطاء مهلة لمدة 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.