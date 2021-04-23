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دعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إلى أن تركز قمة المناخ الافتراضية التى يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن على قضايا النمو والوظائف.

وأشاد جونسون - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - بجهود بلاده في الحد من انبعاثات الكربون، قائلا "لدينا انبعاثات كربونية أقل من أي وقت مضى منذ القرن الـ19، وننهي دعم الوقود الأحفوري في الخارج ومضاعفة تمويلنا الدولي للمناخ".