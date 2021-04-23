دعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إلى أن تركز قمة المناخ الافتراضية التى يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن على قضايا النمو والوظائف.
وأشاد جونسون - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - بجهود بلاده في الحد من انبعاثات الكربون، قائلا "لدينا انبعاثات كربونية أقل من أي وقت مضى منذ القرن الـ19، وننهي دعم الوقود الأحفوري في الخارج ومضاعفة تمويلنا الدولي للمناخ".
وأكد أن بلاده تتعاون مع الجميع للحد من انبعاثات الغازات، مضيفا "نحن نعمل مع الجميع، من أصغر الدول إلى أكبرها المسببة للانبعاثات"، ومن المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لتغير المناخ في نوفمبر 2021 في جلاسكو باسكتلندا.
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