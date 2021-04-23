وأكد أن بلاده تتعاون مع الجميع للحد من انبعاثات الغازات، مضيفا "نحن نعمل مع الجميع، من أصغر الدول إلى أكبرها المسببة للانبعاثات"، ومن المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لتغير المناخ في نوفمبر 2021 في جلاسكو باسكتلندا.