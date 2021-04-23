وأوضح خان - حسبما نقلت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم /الجمعة/ - أنه لن يتم تطبيق إغلاق في الوقت الحالي حيث إنه سيؤثر على الطبقة العاملة وأعمالها التجارية، مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامات واتباع تدابير الوقاية من الفيروس لتجنب الإغلاق.



وحذر رئيس الوزراء الباكستاني - عقب ترؤسه اجتماعا للجنة التنسيق الوطنية المعنية بفيروس كورونا حول مستجدات الوضع الحالي للوباء في البلاد - أنه إذا لم يتم توخي الحذر، فإن الوضع في باكستان سيشبه الوضع في الهند في غضون الاسبوع أو الاسبوعين القادمين.



يذكر أن الهند تشهد ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت اليوم أكثر من 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة لليوم الثاني على التوالي. كما يبدو أن نظام الرعاية الصحي في أكثر المناطق تضررا بالفيروس في البلاد على شفا الانهيار، إذ تم الإبلاغ عن نقص حاد في الأوكسجين الطبي وأسرة المستشفيات وبعض الأدوية الأساسية. فيما قامت الكثير من الدول بفرض قيود على المسافرين القادمين من الهند.



يشار إلى أن باكستان أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 5 آلاف و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 784 ألفا و108 حالات.



وسجلت البلاد 144 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الفترة نفسها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و842 حالة وفاة.